С 1 сентября никакой инфляции? Цены на еду в России захотели заморозить

В России могут временно зафиксировать стоимость ключевых продуктов с 1 сентября и до конца года. С инициативой выступил парламентарий Сергей Миронов, об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным депутата Миронова, за год расходы семей на питание увеличились на 10–15%, а годовая инфляция к концу июля превысила 9%.

Он пояснил, что нынешнее сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию слабее прошлых лет и быстро сойдет на нет. По мнению депутата, именно в начале осени, когда инфляция достигает минимума, нужно зафиксировать стоимость социально значимых товаров до 31 декабря.

Миронов уверил, что специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также считают целесообразным в течение трех–четырех месяцев удерживать цены на мясо, сахар, овощи и фрукты.

Он добавил, что ценовая заморозка должна сопровождаться пакетом дополнительных мер: снижением пошлин на отдельные категории товаров, налоговыми льготами, прямыми поставками от производителей, долгосрочными контрактами между фермерами и торговыми сетями и адресной поддержкой сельхозпроизводителей.

Ранее общественник Александр Бражко заявил, что рост цен на продукты в России связан с наценками, а не с американскими пошлинами.