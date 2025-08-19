С 1 октября в России повысят оклады отдельным категориям бюджетников

Этой осенью произойдет корректировка окладов для отдельных категорий работников, которых финансируют из федерального бюджета. Об этом рассказал член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с ТАСС .

«Правительством России принято распоряжение от 1 августа 2025 года, в соответствии с которым с 1 октября на 7,6% увеличиваются оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — сказал он.

Также индексация коснется специалистов системы здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, науки, архивного дела, гражданского персонала воинских формирований и приравненных к ним структур.

Депутат пояснил, что повышение зарплат осуществляется в соответствии с требованиями ТК России о регулярной индексации оплаты труда в связи с инфляцией. Однако в государственном секторе этот процесс проходит централизованно по решению кабинета министров.

Говырин отметил, что размер индексации применят только к основному окладу, без учета дополнительных выплат. Мера нужна для компенсации влияния инфляции и соответствует бюджетной политике по сохранению уровня оплаты труда в государственном секторе.

