HR-эксперт Мурадян отметил, что зарплаты в российской отрасли туризма выросли на 52%

В 2025 году заработные платы в сфере туризма увеличились на 52%. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в интервью ИА НСН .

По словам специалиста, сейчас средняя зарплата составляет 80-130 тысяч рублей в месяц, в крупных городах доход достигает 150 тысяч рублей. Доходы лучших менеджеров достигают 350 тысяч рублей ежемесячно.

Мурадян также отметил острую нехватку кадров в отрасли: требуется дополнительно 400 тысяч новых специалистов к 2030 году. Поэтому работодатели предлагают выгодные условия трудоустройства, включая социальные пакеты и повышение зарплат.

Государство поддерживает отрасль, выделяя бюджетные места в учебных заведениях и создавая специализированные образовательные программы. Туризм становится привлекательной сферой благодаря высоким доходам и возможностям карьерного роста, подчеркнул собеседник.