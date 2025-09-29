Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году

Минтруд: страховые пенсии проиндексируют в 2026 году на 7,6% с 1 января

Выплаты страховых пенсий в России в 2026 году проиндексируют с 1 января сразу на 7,6%, что выше уровня прогнозируемой инфляции. Об этом сообщили в Минтруде .

По данным ведомства, на пенсионные выплаты направят почти 13 триллионов рублей. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится примерно на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячу рублей. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.

На выплату пособий по временной нетрудоспособности заложено около 1,4 триллиона рублей, максимальный размер пособия в месяц превысит 207 тысяч рублей. Пособие по беременности и родам составит до 955,8 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, с 2026 года стартует новая семейная выплата: родителям с двумя и более детьми будут возвращать часть подоходного налога, если доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума. На это предусмотрено 119 миллиардов рублей.

Социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля на фактический уровень инфляции (6,8%). Материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка и до 737,2 тысячи рублей на первого.