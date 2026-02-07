С 1 марта в квартирах россиян начнут отключать газ

Юрист Сергеев: россияне не могут не пускать газовщиков в квартиры

До вступления в силу новых правил использования газа в жилых домах осталось меньше месяца. С 1 марта 2026 года газовые компании смогут отключать подачу газа в квартиры и дома при систематических нарушениях правил эксплуатации.

«С 1 марта вступает в силу закон, который упрощает доступ газовых служб к внутриквартирному оборудованию. И граждане не имеют права не пускать газовщиков в квартиры», — заявил в беседе с KP.RU руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Если владелец квартиры несколько раз не пустит специалистов после предварительного уведомления, газовая служба может обратиться в суд. Она сможет получить решение о принудительном доступе с помощью приставов и полиции.

Новые правила созданы для повышения безопасности, подчеркнул юрист. Регулярные нарушения могут привести не только к штрафам и отключению подачи газа, но и к угрозе жизни и здоровью людей.

Неисправное газовое оборудование приводит к несчастным случаям. Ранее три человека отравились угарным газом в Видном, еще один пострадал.