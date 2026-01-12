С 1 марта работодатели смогут проверять сотрудников у психиатров

Российские работодатели смогут отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков расстройства после медосмотра. Об этом рассказала РИА «Новости» доцент кафедры клинической психологии Пироговского университета Мария Соловьева.

Новое правило начнет действовать с 1 марта 2026 года и позволит работодателям более гибко реагировать на изменения состояния здоровья работников. По словам Соловьевой, эти изменения касаются возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования.

По результатам обязательного освидетельствования гражданина могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Процедура включает консультацию психиатра, сбор жалоб и психопатологическое обследование.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой, согласно которой россиянам, работающим в новогоднюю ночь, могут полагаться дополнительные три дня отпуска. Парламентарий направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.