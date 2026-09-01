РЖД разрешили платить за проезд деньгами нового типа

Россиянам разрешили расплачиваться цифровыми рублями за билеты на пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале .

Такая возможность появилась в России в первый же день осени 2026 года. Пока платить цифровым рублем можно только за электрички. Предположительно, позднее новым типом нацвалюты разрешат платить и по билетам на поезда дальнего следования.

Первая транзакция в этой сфере с цифровым рублем уже прошла. Пассажир купил билет в Новосибирске. РЖД ввели возможность использования токена по всем терминалам, платить им можно и через «Макс», и через фирменные приложения компании-перевозчика.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России, регулятор выпустил ее в дополнение к наличным и безналичным деньгам.

Все три формы эквивалентны друг другу по стоимости. Для работы с «новыми» рублями пользователю нужно будет открыть так называемый цифровой кошелек. Как это сделать, уже разобрался 360.ru.