РЖД разрешили платить за проезд деньгами нового типа
РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровыми рублями
Россиянам разрешили расплачиваться цифровыми рублями за билеты на пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.
Такая возможность появилась в России в первый же день осени 2026 года. Пока платить цифровым рублем можно только за электрички. Предположительно, позднее новым типом нацвалюты разрешат платить и по билетам на поезда дальнего следования.
Первая транзакция в этой сфере с цифровым рублем уже прошла. Пассажир купил билет в Новосибирске. РЖД ввели возможность использования токена по всем терминалам, платить им можно и через «Макс», и через фирменные приложения компании-перевозчика.
Цифровой рубль — третья форма национальной валюты в России, регулятор выпустил ее в дополнение к наличным и безналичным деньгам.
Все три формы эквивалентны друг другу по стоимости. Для работы с «новыми» рублями пользователю нужно будет открыть так называемый цифровой кошелек. Как это сделать, уже разобрался 360.ru.