Уже сейчас более 27 миллионов туристов. Как будут развивать «Золотое кольцо»

Стратегическую сессию по вопросам развития «Золотого кольца» провели в Координационном центре правительства. Возглавил ее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а участвовали представители разных министерств и ведомств. Какие темы они обсуждали и до чего договорились — в материале 360.ru.

Флагманский бренд России

По оценке Росстата, уже сейчас маршруты «Золотого кольца» привлекают в год свыше 27 миллионов туристов. В 2025 году поездки по ним вместе с Москвой составили более четверти от всего внутреннего туризма.

«„Золотое кольцо“ — наш флагманский бренд на международном и внутреннем рынке. Но бренд должен подкрепляться инфраструктурой, сервисом и цифровыми решениями», — заявил Чернышенко.

Он предложил развивать разные виды туризма. Например, паломников могут провезти по старинным церквям и монастырям, любителей гастрономии — знакомить с кухнями разных регионов. Задействовать для этого можно все виды транспорта: автомобили, поезда, самолеты и теплоходы.