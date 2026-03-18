Уже сейчас более 27 миллионов туристов. Как будут развивать «Золотое кольцо»
Стратсессия по вопросам развития «Золотого кольца» прошла в правительстве
Стратегическую сессию по вопросам развития «Золотого кольца» провели в Координационном центре правительства. Возглавил ее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а участвовали представители разных министерств и ведомств. Какие темы они обсуждали и до чего договорились — в материале 360.ru.
Флагманский бренд России
По оценке Росстата, уже сейчас маршруты «Золотого кольца» привлекают в год свыше 27 миллионов туристов. В 2025 году поездки по ним вместе с Москвой составили более четверти от всего внутреннего туризма.
«„Золотое кольцо“ — наш флагманский бренд на международном и внутреннем рынке. Но бренд должен подкрепляться инфраструктурой, сервисом и цифровыми решениями», — заявил Чернышенко.
Он предложил развивать разные виды туризма. Например, паломников могут провезти по старинным церквям и монастырям, любителей гастрономии — знакомить с кухнями разных регионов. Задействовать для этого можно все виды транспорта: автомобили, поезда, самолеты и теплоходы.
Транспортная доступность
Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков рассказал, что сегодня более 90% туристов путешествуют по «Золотому кольцу» на автомобилях или поездах. Для этого на маршрутах действует развитая сеть автодорог и 43 вокзала. Но это не предел.
«С учетом плана роста туристических поездок предлагаем проработать возможность наращивания частоты рейсов в аэропорты, находящиеся в городах „Золотого кольца“, но не в Москве», — уточнил он.
Для этого могли бы подойти аэропорт Туношна в Ярославле, Сокеркино в Костроме или Иваново-Южный.
Поездки для болельщиков
Замминистра спорта Александр Никитин отметил, что в 2026 году в регионах, входящих в «Золотое кольцо», планируется более двух тысяч соревнований.
«Проведение таких мероприятий привлечет в города дополнительное количество путешественников», — подчеркнул он.
Ярославский «Локомотив» — один из лидеров отечественного хоккея, в прошлом году стал обладателем Кубка Гагарина. В волейбольной Суперлиге выступает команда «Ярославич», а в Первой лиге по футболу — «Шинник».
Кострому на том же футбольном уровне представляет «Спартак». Владимир славится своей гимнастикой и лыжными гонками.
В общей сложности соглашение о развитии подписали восемь регионов, Министерство экономического развития, Центр стратегических разработок и Русская православная церковь. При этом стороны планируют привлекать частные инвестиции.