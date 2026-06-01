РЖД сменили гендиректора ФПК

РЖД сменили гендиректора Федеральной пассажирской компании и назначили новых заместителей главы головной компании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Теперь ФПК возглавляет Дмитрий Пегов, работавший на посту заместителя генерального директора РЖД. Он более шести лет курировал пассажирские перевозки, а также обеспечивал работу локомотивного комплекса в последние 2,5 года.

Заместителем генерального директора назначили Владимира Пястолова. На посту он сменил Шевкета Шайдуллина, который решил уйти на заслуженный отдых.

Еще одним замглавы РЖД — начальником Дирекции тяги — стал Евгений Ларин, трудившийся первым заместителем начальника дирекции.

В 2026 году Московская железная дорога предоставит 481 квоту для выпускников школ, которые планируют получить образование по железнодорожным специальностям.