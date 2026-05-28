Московская железная дорога выделила квоты для будущих специалистов

В этом году Московская железная дорога предоставит 481 квоту для выпускников школ, которые хотят получить образование по железнодорожным специальностям. Из них 420 мест предназначены для среднего профессионального образования, а 61 — для высшего. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Также еще 43 соглашения смогут заключить те, кто уже является студентами вузов.

На данный момент на столичной магистрали особенно востребованы специалисты с высшим образованием по направлениям «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав железных дорог» и другим. Среди специальностей среднего профессионального образования выделяются «Организация перевозок и управления на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте» и прочие. Кроме того, целевое соглашение доступно для обучения по рабочей профессии «Помощник машиниста локомотива».

Чтобы получить целевое направление, нужно поступить в выбранное отраслевое учебное заведение или муниципальный колледж с соответствующими программами.

После заключения договора о целевом обучении с ОАО «РЖД» студенты получают именную стипендию от компании, могут выиграть гранты и участвовать в корпоративных молодежных проектах работодателя. Также они могут воспользоваться дополнительными образовательными услугами и проходить оплачиваемую практику на предприятиях ОАО «РЖД». После окончания обучения выпускников ждет гарантированное трудоустройство с конкурентной зарплатой и статус «молодого специалиста».

Подать документы на целевое обучение по среднему профессиональному образованию можно с 17 июня, по высшему — с 20 июня. Заявку можно оформить через портал «Госуслуги», по почте или лично через приемную комиссию учебного заведения.

Источник: «Московская железная дорога».