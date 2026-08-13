РЖД раскрыли судьбу Рижского цветочного рынка в Москве

РЖД не снесут Рижский цветочный рынок ради стройки инфраструктуры в Москве

В рамках строительства транспортной инфраструктуры в Москве РЖД не планирует снос Рижского цветочного рынка. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД отметили, что ведут работы по созданию транспортно-пересадочного узла «Рижская» в столице и еще ряда проектов.

«Отметим, что в рамках строительства объектов ОАО „РЖД“ не планирует снос Рижского цветочного рынка», — заявили в пресс-службе.

В администрации Рижского цветочного рынка уточнили, что торговый объект продолжает работу в прежнем режиме.

Рынок начал работу еще в 1982 году на проспекте Мира. Он сочетает опт и розницу, на объект съезжаются профессиональные флористы со всего города.

Ранее в Химках начали демонтировать торговый центр «Поляна». Это часть плана по подготовке к строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».