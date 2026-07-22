В Химках начали демонтировать торговый центр «Поляна»

В городском округе Химки возле станции МЦД «Химки» стартовали работы по демонтажу торгового центра «Поляна». Это часть плана по масштабной реконструкции транспортной инфраструктуры и подготовки к строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Снос здания начнется с 1 сентября.

Рабочие уже активно разбирают конструкции на втором и третьем этажах здания. С верхних ярусов демонтировали оконные блоки, вывезли старую мебель и внутреннее оснащение помещений. Специалисты поэтапно вскрывают перекрытия, отключают инженерные коммуникации и готовят каркас здания к дальнейшей разборке. В здании пока еще функционирует аптека и несколько магазинов, но в ближайшее время они прекратят работу и освободят площади.

Вместе с торговым центром под демонтаж попадет рынок «Фермер». Ранее уже снесли отель и автомойку на улице Маяковского. На их месте создадут современную транспортную инфраструктуру: новые надземные и подземные переходы с эскалаторами, пассажирские платформы и кассовые зоны. При проектировании создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения.