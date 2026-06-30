Мишустин рассказал о вызове для российской экономики
Мишустин: дефицит кадров остается вызовом российской экономики
Для экономики России серьезным вызовом остается дефицит кадров. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по теме повышения производительности труда.
Премьер-министр уточнил, что безработица в России находится на уровне 2,2% по итогам апреля.
«Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы», — сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что при запуске новых проектов необходимы не только оборудование и деньги, но и квалифицированные сотрудники с учетом акцента на достижение технологического лидерства.
Специальный представитель президента России Борис Титов отмечал, что дефицит рабочей силы острее всего ощущается в обрабатывающей промышленности, сфере связи и информации, а также в хранении и транспортировке.
По его словам, помимо высокотехнологичных направлений, есть много профессий, где требуется и физическая активность.