Мишустин рассказал о вызове для российской экономики

Для экономики России серьезным вызовом остается дефицит кадров. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по теме повышения производительности труда.

Премьер-министр уточнил, что безработица в России находится на уровне 2,2% по итогам апреля.

«Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы», — сказал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что при запуске новых проектов необходимы не только оборудование и деньги, но и квалифицированные сотрудники с учетом акцента на достижение технологического лидерства.

Специальный представитель президента России Борис Титов отмечал, что дефицит рабочей силы острее всего ощущается в обрабатывающей промышленности, сфере связи и информации, а также в хранении и транспортировке.

По его словам, помимо высокотехнологичных направлений, есть много профессий, где требуется и физическая активность.