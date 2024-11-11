«Рынок перегрет». Спрос на сливочное масло упадет после Нового года

Глава ЮМС Синецкий: после Нового года цены на масло традиционно снизятся

Спрос, а вместе с ним и цены на сливочное масло могут упасть после Нового года. Об этом 360.ru сообщил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

«Мы наблюдаем из года в год, когда на целый ряд продовольственных товарных групп спрос падает сразу после Нового года, в период новогодних каникул он долго еще не восстанавливается», — отметил он.

Молоко — это все-таки продукт специфический, подчеркнул Синецкий. Если предприятия не будут распродавать товарные остатки, придется отказываться от очередных партий.

«Это обрушает рынок молокосырья, и такие кризисы у нас были несколько лет назад», — напомнил эксперт.

По мнению Синецкого, сезонность охладит рынок в любом случае. Но стабилизация ситуации производителями — это ответственный подход, отметил собеседник 360.ru, комментируя новости о том, что аграрный холдинг «Эконива» планирует снизить отпускные цены на сливочное масло. При этом он сообщил, что пока неизвестно, как именно собирается действовать компания и в чем причина удешевления.

«Я давно говорил о том, что рынок перегрет, и наверняка будет какой-то и обратный процесс. Правда, я прогнозировал это после Нового года, но если это началось раньше, то потребитель, очевидно, будет обрадован», — сказал генеральный директор Южного молочного союза.

Он добавил, что у него информации о снижении цен пока нет. Изготовление масла продолжается в прежних объемах, контакты с торговыми сетями налажены.

«Вопрос цен, так или иначе, все равно регулируется рынком», — подчеркнул Синецкий.

Россиянам ранее объясняли, что сливочное масло в магазинах подорожало из-за роста цен на сырье.