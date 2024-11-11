«Эконива» объявила о снижении цен на сливочное масло

Аграрный холдинг «Эконива» планирует снизить отпускные цены на сливочное масло. Об этом источники в ретейле и представитель производителя рассказали «Ведомостям» .

«Стоимость продукта <…> будет уменьшена на 10% с 1 ноября», — написали авторы материала.

Как сообщил один из источников, компания стала первым производителем, который снизил стоимость продукции. По словам представителя группы, это решение приняли в связи с тем, что спрос на рынке стабилизировался.

Ранее россиянам объясняли, что резкое подорожание сливочного масла в розничных магазинах связано с повышением стоимости сырья для производства.

В ноябре в региональных и федеральных сетях цены на продукт в среднем выросли на 25,4%. Теперь пачка масла в среднем обходится в 262,8 рубля.