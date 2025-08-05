Рыбопромышленник Балашов сообщил об отсутствии угрозы миграции лосося после цунами на Курилах

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов прокомментировал «Ридусу» ситуацию вокруг недавнего цунами, поразившего Камчатку и Курилы, отметив отсутствие негативных последствий для запасов рыбы и хода рыболовства на Дальнем Востоке.

Балашов уточнил, что нерестовая миграция лосося продолжается стабильно, несмотря на природное явление. Вместе с тем, пострадали отдельные элементы инфраструктуры рыбодобывающих предприятий, включая крупный завод «Алаид». Несмотря на ущерб, руководитель организации уверяет, что общая ситуация на рынке остается стабильной, и цены на рыбу в ближайшее время существенно не поднимутся, написал сайт properm.ru.

Однако долгосрочные эффекты стихийного бедствия могут оказать некоторое воздействие на отрасль в перспективе, подчеркивая необходимость тщательного мониторинга дальнейшего развития событий.