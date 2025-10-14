Рыбаки с Курил похвастались тунцом-гигантом весом 284 килограмма

По его словам, поймали рыбу еще три года назад, но рассказать об этом решили только сейчас.

«Мы недавно увидели, что сахалинцы выставили тунца в 215 килограммов. Они хвастаются и показывают… И мы решили: давайте выложим нашу рыбу, огромную, которой мы рекорд поставили. И все, пошла тема», — рассказал рыбак.

Он добавил, что тунца вытаскивали из воды пять часов. Для этого потребовались не только профессиональные навыки, но и специальные особо прочные снасти. По словам Эргашева, в Японии такую рыбу могли бы оценить примерно в два миллиона долларов, но в России она дешевле.

Ранее в Папуа — Новой Гвинее выловили акулу, которую прежде не видели больше 50 лет.