Рыбаки с Курил похвастались тунцом-гигантом весом 284 килограмма
Возле острова Итуруп рыбаки выловили тунца весом 284 килограмма. Один из авторов рекорда — Абдуллох Эргашев — рассказал 360.ru все подробности.
По его словам, поймали рыбу еще три года назад, но рассказать об этом решили только сейчас.
«Мы недавно увидели, что сахалинцы выставили тунца в 215 килограммов. Они хвастаются и показывают… И мы решили: давайте выложим нашу рыбу, огромную, которой мы рекорд поставили. И все, пошла тема», — рассказал рыбак.
Он добавил, что тунца вытаскивали из воды пять часов. Для этого потребовались не только профессиональные навыки, но и специальные особо прочные снасти. По словам Эргашева, в Японии такую рыбу могли бы оценить примерно в два миллиона долларов, но в России она дешевле.
