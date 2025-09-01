В Папуа-Новой Гвинее второй раз в истории поймали мифическую рыбу

В Папуа-Новой Гвинее поймали редкую акулу, которую до этого видели в 1970 году

В Папуа-Новой Гвинее рыбаки поймали акулу, известную как гоголия, которую последний раз видели в 1970 году. Об этом сообщило издание Smithsonian Magazine .

Эта акула относится в крайне редкому виду Gogolia filewoodi. До этого времени о ее существовании было известно лишь по одному экземпляру, пойманному в июле 1970 года в заливе Астролябия. Тогда выловили беременную самку длиной 74 сантиметра. Однако после того случая ученые больше никогда не видели акул-парусников.

Ученые заново переоткрыли этот вид, когда собирали данные для Национального плана действий по защите акул и скатов в Папуа — Новой Гвинее. Они узнали, что в марте 2020 года местный рыбак поймал пять самок гоголий, а спустя два года другой рыболов выловил самца.

По мнению ученых, популяция этих акул невелика и уязвима. Вид может оказаться на грани исчезновения, если промысел в заливе Астролябия станет интенсивнее.

Ранее в Южной Корее женщина выловила в море пятикилограммового слизня неизвестного вида.