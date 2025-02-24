На Дальнем Востоке испугались снижения уловов и роста цен на горбушу, семгу и кету
«Известия»: в России может подскочить цена на горбушу и семгу
В России может подскочить стоимость лососевых видов рыб. Это касается как горбуши, которая сегодня является наиболее доступным для россиян видом, так и других представителей семейства: нерки, кижуча, семги, чавычи и кеты. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Причиной может стать принятие законопроекта, который вносит изменения в условия промысла лососевых. Правительство внесло документ в ГД 24 декабря прошлого года.
Согласно документу, все компании, занимающиеся добычей лососевых рыб в России, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры на пользование рыболовными участками.
Но представители отрасли беспокоятся, что у них может не хватить ресурсов для выполнения этих требований.
«Дата, указанная в законопроекте, <…> ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося», — заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.
По его словам, предприятия, которые работают на этих территориях последние 20 лет, вложили сотни миллиардов рублей в развитие инфраструктуры и добились впечатляющих результатов.
Однако сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед.
Владимир Галицын
Ранее российский рынок заполнили искусственно выращенные морепродукты из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии.
Как отметил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, они ни в какое сравнение не идут, например, с дикими креветками северных морей.