На Дальнем Востоке испугались снижения уловов и роста цен на горбушу, семгу и кету

«Известия»: в России может подскочить цена на горбушу и семгу

В России может подскочить стоимость лососевых видов рыб. Это касается как горбуши, которая сегодня является наиболее доступным для россиян видом, так и других представителей семейства: нерки, кижуча, семги, чавычи и кеты. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Причиной может стать принятие законопроекта, который вносит изменения в условия промысла лососевых. Правительство внесло документ в ГД 24 декабря прошлого года.

Согласно документу, все компании, занимающиеся добычей лососевых рыб в России, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры на пользование рыболовными участками.

Но представители отрасли беспокоятся, что у них может не хватить ресурсов для выполнения этих требований.

«Дата, указанная в законопроекте, <…> ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося», — заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

По его словам, предприятия, которые работают на этих территориях последние 20 лет, вложили сотни миллиардов рублей в развитие инфраструктуры и добились впечатляющих результатов.