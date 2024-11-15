Креветки на навозе. Российский рынок заполнили искусственно выращенные морепродукты

В России зафиксировали рост продажи морепродуктов. Но насколько качественный товар на российских прилавках — на стриме 360.ru выяснили у руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.

Савельев добавил, что в Россию по импорту приезжают искусственно выращенные креветки из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии.

«Россию омывают 14 морей с выходами в три океана. У нас лучшие в мире креветки, поскольку их добывают в северных широтах. Но добывают их чрезвычайно мало», — отметил эксперт.

«И они, безусловно, ни в какое сравнение не идут с дикими креветками северных морей»

Эксперт рассказал о креветке Ботан, которую добывают в Татарском проливе между материком и островом Сахалин.

«Это креветка, которую индивидуально каждую замораживают, бережно относясь к усикам, и вот в таком виде поставляют в Японию по цене чугунного моста. И они очень там востребованы. А японцы это самые взыскательные потребители креветок», — пояснил Савельев.

С одной стороны, в России добывают лучшие в мире креветки, а с другой — рынок заполнили искусственно выведенные, привезенные из Средней Азии.

«Там они выращивают их в канавах. Страшно сказать, лучше всего они растут на свином навозе, на курином помете, на всей этой дряни. <…> Эти креветки выращивают там в мангровых рощах, там теплый климат, воду не надо подогревать. Навоза полно. Поэтому все это растет, кишит и с большим задором поставляется на все мировые рынки, в том числе на российские», — резюмировал Савельев.