Креветки на навозе. Российский рынок заполнили искусственно выращенные морепродукты
Эксперт по рыболовству Савельев: заполнившие рынок креветки выращивают на навозе
В России зафиксировали рост продажи морепродуктов. Но насколько качественный товар на российских прилавках — на стриме 360.ru выяснили у руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.
«Россию омывают 14 морей с выходами в три океана. У нас лучшие в мире креветки, поскольку их добывают в северных широтах. Но добывают их чрезвычайно мало», — отметил эксперт.
Савельев добавил, что в Россию по импорту приезжают искусственно выращенные креветки из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии.
«И они, безусловно, ни в какое сравнение не идут с дикими креветками северных морей»
Александр Савельев
Руководитель информационного агентства по рыболовству
Эксперт рассказал о креветке Ботан, которую добывают в Татарском проливе между материком и островом Сахалин.
«Это креветка, которую индивидуально каждую замораживают, бережно относясь к усикам, и вот в таком виде поставляют в Японию по цене чугунного моста. И они очень там востребованы. А японцы это самые взыскательные потребители креветок», — пояснил Савельев.
С одной стороны, в России добывают лучшие в мире креветки, а с другой — рынок заполнили искусственно выведенные, привезенные из Средней Азии.
«Там они выращивают их в канавах. Страшно сказать, лучше всего они растут на свином навозе, на курином помете, на всей этой дряни. <…> Эти креветки выращивают там в мангровых рощах, там теплый климат, воду не надо подогревать. Навоза полно. Поэтому все это растет, кишит и с большим задором поставляется на все мировые рынки, в том числе на российские», — резюмировал Савельев.