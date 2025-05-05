Цифровые поздравления с Днем Победы появились на медиафасадах

Цифровые поздравления на медиаэкранах в преддверии Дня Победы появились по всей стране. На уличных экранах можно увидеть портреты «Бессмертного полка», «Красные гвоздики», поздравления ветеранам и бойцам СВО от известных людей.

Среди тех, кто записал поздравления, — актриса Наталья Варлей, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева, актер и сценарист Иван Охлобыстин и многие другие.

«У меня воевал отец. Я храню его медали дома. И каждое 9 Мая мы семьей вспоминаем наших погибших, чтим их память», — подчеркнула Варлей.

Она добавила, что именно ее поколение — послевоенное — должно нести правду и рассказывать молодежи о том, как это было.