Цифровые поздравления с Днем Победы появились на медиафасадах
Цифровые поздравления на медиаэкранах в преддверии Дня Победы появились по всей стране. На уличных экранах можно увидеть портреты «Бессмертного полка», «Красные гвоздики», поздравления ветеранам и бойцам СВО от известных людей.
Среди тех, кто записал поздравления, — актриса Наталья Варлей, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева, актер и сценарист Иван Охлобыстин и многие другие.
«У меня воевал отец. Я храню его медали дома. И каждое 9 Мая мы семьей вспоминаем наших погибших, чтим их память», — подчеркнула Варлей.
Она добавила, что именно ее поколение — послевоенное — должно нести правду и рассказывать молодежи о том, как это было.
Всего медиахолдинг МАЕР ко Дню Победы реализовал более 10 патриотических проектов, включая собственный — «Альбом Памяти». Его сотрудники поделились фотографиями родственников — участников Великой Отечественной.
«Сегодня наша задача — сохранять память о подвиге наших дедов, делать ее доступной для каждого. Мы выделили рекордное количество эфирного времени для трансляции всех проектов», — заявил гендиректор холдинга Константин Майор.
А 9 Мая на экранах в прямом эфире покажут парад на Красной площади. По предварительным подсчетам, за два часа трансляцию увидят более шести миллионов человек.