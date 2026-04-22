Русскую тройку предложили сделать национальным видом спорта

Русскую тройку необходимо сделать национальным видом спорта в стране. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, его слова привело РИА «Новости» .

«Это должен быть национальный вид спорта, тройка лучше, чем крикет», — заявил помощник главы государства.

Мединский отметил, что русская тройка является одним из брендов России. При этом, в отличие от медведя, матрешки или балалайки, она — чисто российское изобретение.

«Огромную роль сыграли художники, авторы, начиная с Гоголя и его „Мертвых душ“. Хотел пожелать энтузиастам восстановить систему, которая бы объединяла, кто темой интересуется», — заключил он.

В январе 2026 году русскую тройку внесли в реестр видов спорта, что делает возможным проведение официальных соревнований.

Ранее хоббихорсинг призвали не считать официальным видом спорта в России.