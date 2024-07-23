Оскотинивание людей. Хоббихорсинг призвали не считать официальным видом спорта в России

Хоббихорсинг не стоит признавать официальным видом спорта в России. Такое обращение общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву. Подробности 360.ru рассказал председатель партии Ильдар Резяпов.

«В Движении „Ветераны России“ считают хоббихорсинг деструктивным течением, подобным квадробике и фурри, которое стирает грань между человеком и животными, стремясь „оскотинить“ людей», — подчеркнул он.

Хоббихорсинг — это имитация движений всадника и лошади. Подростки «ездят» на палках с игрушечными головами животных. Своим «коням» участники соревнований при этом уделяют особое внимание: дают клички, ухаживают за ними, наряжают и даже «помогают» им на дистанции.

Дисциплина зародилась в 2010 году в Финляндии, ее даже включили, а в обязательную школьную программу. Сейчас она становится популярной в России. Хоббихорсинг планируют включить в состав Игр БРИКС с 2025 года.