«Русское лото» составило рейтинг самых везучих российских регионов

Новогодний розыгрыш «Русского лото» составил список самых везучих регионов России. Его возглавила Свердловская область, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

Из общей разыгранной суммы в 4,2 миллиарда рублей выигрыш жителей Свердловской области составил 449 миллионов.

На второй строчке — Новосибирская область с 404,5 миллиона. Третье место заняла Тюменская область с 390,9 миллиона.

В пятерку везучих также вошли Московская область с призовыми в размере 361,8 миллиона и Москва с 260,1 миллиона.

Ранее стало известно, что три основных победителя «Новогоднего миллиарда» заплатят по 71,7 миллиона рублей налога. Также им могут доначислить сумму платежа, когда истечет налоговый период.