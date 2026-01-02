Три победителя «Новогоднего миллиарда» заплатят по 71,7 млн рублей налога

Трое новых российских мультимиллионеров заплатят налог в размере 71,7 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

«Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — уточнили в пресс-службе.

В компании объяснили, что выигрыши в гослотерею являются доходом физического лица. Они облагаются налогом по прогрессивной шкале. Его размер определяется в зависимости от размера выигранной суммы.

Кроме того, победителям в лотерею могут доначислить налог, когда истечет налоговый период. Тогда будет известен совокупный доход счастливчика, в который входит, в частности, зарплата по основному месту работы.

Победители новогоднего розыгрыша «Русского лото» приобрели билеты в Новосибирской, Тюменской и Свердловской областях.