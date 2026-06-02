Путин предложил сделать русский язык ядром высшего образования

Ядром высшего образования должна стать дисциплина о значении русского языка. Об этом заявил президент Владимир Путин на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Дисциплина о значении русского языка должна стать ядром высшего образования», — сказал глава государства.

Президент добавил, что в ближайшее время для вузов начнут разрабатывать модуль «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе вопросы языковой политики России и конституционный статус русского языка.

Доклад о реализации языковой политики нужно наделить статусом государственного, подчеркнул Путин.

«Прошу правительство обеспечить финансирование и исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного», — заявил он.

Президент добавил, что необходимо увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. По его словам, предметы влияют на формирование речевой культуры будущих учителей, сказываются на воспитании и обучении детей.

Кроме того, Росмолодежи и Минпросвещения поручили подключиться к реализации тематических смен по русскому языку и литературе в детских летних лагерях.

«Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе», — добавил Путин.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчеркивал, что русский язык наряду с отечественной историей является фундаментом для российской идентичности.