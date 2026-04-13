Наряду с отечественной историей русский язык является фундаментом российской идентичности. Об этом на заседании оргкомитета по празднованию 225-летия со дня рождения русского писателя Владимира Даля сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, «Толковый словарь живого великорусского языка» для многих людей перевернул представление о родной речи и позволил впервые постичь ее богатство и красоту.

«Родной язык наряду с отечественной историей скрепляет многонациональный народ, служит фундаментом идентичности. Сам Даль выражал мысль с предельной точностью, цитирую: „Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю по-русски“», — отметил глава СВР.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка Ирина Левонтина отмечала, подчеркнула, что язык неотделим от нашей жизни.