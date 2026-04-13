Русский язык назвали частью фундамента российской идентичности
Наряду с отечественной историей русский язык является фундаментом российской идентичности. Об этом на заседании оргкомитета по празднованию 225-летия со дня рождения русского писателя Владимира Даля сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, «Толковый словарь живого великорусского языка» для многих людей перевернул представление о родной речи и позволил впервые постичь ее богатство и красоту.
«Родной язык наряду с отечественной историей скрепляет многонациональный народ, служит фундаментом идентичности. Сам Даль выражал мысль с предельной точностью, цитирую: „Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю по-русски“», — отметил глава СВР.
Ведущий научный сотрудник Института русского языка Ирина Левонтина отмечала, подчеркнула, что язык неотделим от нашей жизни.