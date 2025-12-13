Русский дом в ЦАР передал жителям 5 тысяч упаковок лекарств от гепатита

Русский дом в Банги передал жителям города Сибю в Центральноафриканской Республике пять тысяч упаковок лекарств от гепатита. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Русском доме уточнили, что переданные препараты позволят обеспечить необходимое лечение почти двум тысячам человек. Эта помощь стала вкладом российской миссии в поддержку курса президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера, направленного на укрепление здоровья населения и обеспечение страны необходимыми медикаментами.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Феликс Молуа поблагодарили Русский дом и российскую миссию за своевременную и важную для жителей помощь.

В организации подчеркнули, что в условиях сокращения финансирования гуманитарных программ со стороны США Россия продолжает поддерживать своих партнеров и оказывать им помощь.

