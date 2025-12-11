Церемония вручения африканской медиапремии African Media Awards прошла в Аддис-Абебе

В начале декабря в Аддис-Абебе прошла церемония вручения премии African Media Awards, организованная RT совместно с Африканским вещательным союзом и потомками выдающихся лидеров Африки. Событие совпало с проведением Африканской медиаконференции.

Более 800 заявок от 41 страны поступили на рассмотрение оргкомитета, охватив практически весь африканский континент. Трансляцию церемонии вели 42 канала в 22 странах, собрав суммарную аудиторию свыше 400 миллионов зрителей. Это делает новый медиапраздник Африки рекордным по масштабам за всю историю российского присутствия на континенте.

Среди участников были экс-президент Намибии, министры из Эфиопии, Танзании и Зимбабве, а также потомки легендарных лидеров и представители десятков СМИ.

«Отдавая дань уважения выдающимся достижениям в журналистике, мы не только отмечаем успехи отдельных профессионалов, но и укрепляем стандарты СМИ», — подчеркнула министр Государственной службы коммуникации Эфиопии Энаталем Мелессе, открывая церемонию.