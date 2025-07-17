Русская кухня вместо пиццы. В России захотели ввести налог на кухню недружественных стран

«Коммунисты России» направят предложение премьер-министру Михаилу Мишустину о введении дополнительного налога в размере 10-12% для кафе и ресторанов, специализирующихся на блюдах из недружественных стран. Об этом 360.ru сообщил заместитель председателя партии Ярослав Сидоров.

Инициатива поступит Мишустину в течение ближайших нескольких дней. Сейчас ее дорабатывают с точки зрения юридически грамотного оформления.

Налог может затронуть пиццерии, суши-бары, бургерные и другие подобные заведения. По словам Сидорова, предполагается, что сами россияне не станут покупать такие блюда по завышенным ценам. Вместо этого нужно масштабировать количество ресторанов русской кухни.

«Русская еда для русского человека — это то, что необходимо, то, что испокон веков мы потребляли. Пицца и суши — это мода. Но мода, как мы прекрасно понимаем, проходит очень быстро», — отметил собеседник 360.ru.

Сидоров добавил, что на продукты, подобные Coca-Cola, предложение не распространяется. Речь шла именно о блюдах.

Ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин указал на незначительное количество заведений в России с настоящей русской кухней.