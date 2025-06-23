Шеф-повар Галкин указал на незначительное количество заведений в России с настоящей русской кухней

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин в беседе с ИА НСН высказал мнение о том, что в современной России очень мало ресторанов, предлагающих подлинно русскую кухню.

«В России единицы заведений с настоящей русской кухней. Кто-то делает вид, что подает русские блюда, а на самом деле соединяет в нем что-то непонятное — просто ужас. Я считаю, что если русский ресторан, то в нем должны подавать только русские блюда — и закуски, и напитки, и основные блюда. Я считаю, например, что икра — это достояние России», — сказал он.

Основатель сети «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов ранее сообщил НСН, что публичные рейтинги ресторанов могут привести к тому, что заведения из «топа» будут подвергаться проверкам реже, а надзорные органы сконцентрируют внимание на кафе с худшими показателями.