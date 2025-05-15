Мизулина пригрозила заблокировать Telegram из-за скандала с блогером-миллионником Гасановым

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пригрозила блокировкой мессенджера Telegram на территории России из-за угроз объявленного в федеральный розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова «забанить» ее страницу. Об этом она заявила в своем канале .

«Скамер Гасанов капитально подставил Telegram своими заявлениями. <…> Я конечно же не сторонник блокировки Telegram. <…> Но в случае неправомерной цензуры в отношении ресурсов, у меня появляется широчайший набор правовых инструментов для защиты своих прав», — написала она.

Глава Лиги безопасного интернета в своих публикациях на эту тему также пригрозила, что если ее канал будет заблокирован, российские власти смогут воспользовавшись законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» заблокировать мессенджер на территории России.

Мизулина добавила, что считает Telegram самой передовой и удобной платформной, и напомнила, что высказывалась в поддержку ее создателя Павла Дурова, когда его задержали во Франции из-за отказа предоставлять доступ к личным данным пользователей.