Руководитель ритуальной фирмы Дейкун рассказала о столкновении с черным юмором в своей профессии

Руководитель компании ритуальных услуг в Болохово Юлия Дейкун рассказала «ТСН24» о специфике своей работы и вызовах, с которыми сталкивается каждый день.

Юлия начала работать в сфере ритуальных услуг еще в детстве, когда ее родители открыли свое агентство. Сейчас она и ее сестра уже более 15 лет руководят фирмой.

Организация похорон «под ключ» — основная деятельность компании. Это включает торговлю гробами и венками, оформление документов, работу с моргом и вывозом тела, а также уход за могилами. Юлия часто сама ездит в морг, крематорий и на кладбище, решая организационные вопросы.

Несмотря на то что рабочий день Юлии ненормированный и может включать в себя выходные и праздники, она старается разделять работу и личную жизнь. Однако это не всегда получается.

Иногда Юлия сталкивается с черным юмором в своей профессии. Например, одна женщина очень придирчиво выбирала гроб для покойного мужа и заметила соринку на ткани. Она указала на это Юле: «Супруг очень любил чистоту, все должно быть безупречно и после его смерти, иначе ему не понравится». К счастью, пятнышко достаточно было просто отряхнуть.

Запросы посетителей со временем изменились. Люди стали более щепетильны в организации похорон и приходят с конкретными запросами, чтобы церемония была эстетичной и детали подходили друг к другу по цвету и стилю.

Однако не все коллеги Юлии отличаются деликатностью. В сфере ритуальных услуг очень большая конкуренция. Юлия слышала истории про договоренности с медиками или правоохранителями, когда «скорая» приезжает к умершему человеку, и кто-то из сотрудников звонит ритуальщикам и сообщает адрес и контакты родственников.