Руководитель проектов Видакас заявила о росте востребованности навыков работы с ИИ
Эксперт проекта «ИИ-Диктант», руководитель проектов и сообществ в Алгоритмике Светлана Видакас заявила, что умение грамотно пользоваться искусственным интеллектом повышает востребованность на рынке труда. Об этом она сообщила RuNews24.
Эксперт заявила, что человек, умеющий грамотно пользоваться искусственным интеллектом, будет более востребован на рынке труда и сможет зарабатывать больше. По ее словам, эффективность напрямую зависит от умения быстро составлять правильные промпты и делегировать ИИ рутинные задачи, пишет«ФедералПресс».
Эксперт подчеркнула, что первое, что нужно освоить, — это умение точно формулировать запрос, так как люди часто не умеют задавать правильные вопросы и получают не тот результат. Второе правило — вести диалог с нейросетью, уточняя и дополняя ответы, а не ограничиваться первым вариантом. Третье — критически оценивать информацию, так как доверять ИИ на сто процентов нельзя: нейросеть способна выдумывать аналитику и несуществующие ссылки. Видакас признала риск зависимости от мнения ИИ, напомнив, что похожие опасения звучали при появлении компьютерных игр, и подчеркнула важность баланса. При этом базовый фундамент знаний, закладываемый школой, остается важным в любые времена.