Руководитель проектов Видакас заявила о росте востребованности навыков работы с ИИ

Эксперт проекта «ИИ-Диктант», руководитель проектов и сообществ в Алгоритмике Светлана Видакас заявила, что умение грамотно пользоваться искусственным интеллектом повышает востребованность на рынке труда. Об этом она сообщила RuNews24 .

Эксперт заявила, что человек, умеющий грамотно пользоваться искусственным интеллектом, будет более востребован на рынке труда и сможет зарабатывать больше. По ее словам, эффективность напрямую зависит от умения быстро составлять правильные промпты и делегировать ИИ рутинные задачи, пишет«ФедералПресс».

Эксперт подчеркнула, что первое, что нужно освоить, — это умение точно формулировать запрос, так как люди часто не умеют задавать правильные вопросы и получают не тот результат. Второе правило — вести диалог с нейросетью, уточняя и дополняя ответы, а не ограничиваться первым вариантом. Третье — критически оценивать информацию, так как доверять ИИ на сто процентов нельзя: нейросеть способна выдумывать аналитику и несуществующие ссылки. Видакас признала риск зависимости от мнения ИИ, напомнив, что похожие опасения звучали при появлении компьютерных игр, и подчеркнула важность баланса. При этом базовый фундамент знаний, закладываемый школой, остается важным в любые времена.