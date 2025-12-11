Рукопись песни Виктора Цоя уйдет с молотка за миллион рублей

Документ представляет собой лист бумаги с текстом, написанным рукой музыканта в июне 1986 года. Рукопись дополнена визу методиста межсоюзного дома самодеятельного творчества Нины Барановской, которая занималась репертуарными вопросами Ленинградского рок-клуба. Под текстом песни стоит ее подпись и дата — 7 июня 1986 года.

Песня «Спокойная ночь» впервые прозвучала на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в 1986 году. Позднее композиция была включена в альбом «Группа крови», который вышел в 1988 году, а также перезаписана для сборника «Последний герой» в 1989 году при жизни Цоя.