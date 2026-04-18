Руками не трогать. В Ленобласти заметили гигантских рыжих слизней

Резкое потепление разбудило испанских рыжих слизней во Всеволожском районе Ленинградской области. О появлении этих крупных моллюсков на улицах и приусадебных участках сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора на официальном сайте .

Экологи предупредили, что этот вид является агрессивным вредителем: слизни быстро размножаются, поедают практически любую зелень и выживают из леса местных моллюсков. Взрослые особи могут вырастать до 12 сантиметров в длину, они имеют ярко-оранжевую окраску.

Брать их в руки категорически не рекомендуется — на телах испанских слизней могут находиться личинки паразитов. Если контакта избежать не удалось, следует немедленно вымыть руки.

Испанский слизень (Arion vulgaris) — один из самых опасных инвазивных видов в Европе, который за последние десятилетия значительно расширил свой ареал на север и появился в России. Изначально обитавший в теплом климате Пиренейского полуострова моллюск крайне плодовит, одна особь откладывает до 400 яиц.

У этих моллюсков почти нет естественных врагов среди животных и птиц на территории России. Поэтому они бесконтрольно уничтожают садовые культуры и дикие растения.

Влажная погода — пик активности испанских слизней. В такие периоды моллюски массово выходят на поверхность земли в поисках пищи.

О нашествии испанских слизней в марте 2026 года предупреждали и москвичей.