Москвичей предупредили о нашествии испанских слизней

Крупные ярко-оранжевые слизни, которых также называют испанскими, проснутся в России после таяния снега и наступления тепла. Об этом заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru .

По его словам, весной моллюски только выходят из спячки. Заметными они станут, когда вырастут. Это происходит ближе к середине лета. Зимуют слизни в виде яиц или в молодой стадии.

«Этой зимой наблюдается очень высокий снежный покров, в котором яйца слизней перезимовали, спрятанные от морозов. Снег укрыл кладки, выполнив роль теплоизоляции, поэтому ни одно яйцо не промерзло», — сказал биолог.

Он объяснил, что весной в Москве большая численность слизней гарантирована. Взрослые особи живут лишь один теплый сезон и с приходом холодов умирают, однако оставляют после себя потомство. Размножение стартует осенью: в сентябре–октябре слизни откладывают яйца в землю, компост или под опавшую листву.

