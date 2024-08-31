Рубль назвали одной из самых недооцененных валют в мире

Курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже текущего

В конце лета рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Его актуальный курс должен быть порядка 27 рублей за один американский доллар, сообщило РИА «Новости» .

Агентство составило рейтинг самых крупных мировых экономик по стоимости набора из стаканчика колы, картошки фри и бургера. Дешевле всего такой обед обойдется в России, а дороже всего — в Израиле.

По паритету покупательной способности курс рубля в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет около 26,7 рубля за один доллар. Год назад наблюдалась аналогичная ситуация, тогда курс рубля по ППС находился на отметке 32,07 за один доллар.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер объяснил, что на курс рубля влияют динамика денежной массы, торговый баланс РФ на основе экспорта и импорта, инфраструктурные барьеры и геополитическая риск-премия.

Ранее экономист Георгий Остапкович сообщил, что в августе стоимость доллара превысит 90 рублей.