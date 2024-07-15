Экономист Остапкович сообщил, что в августе стоимость доллара превысит 90 рублей

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Москвой 24» спрогнозировал рост курса доллара в августе. По словам эксперта, американская валюта будет стоить более 90 рублей за доллар.

«И мы приблизимся где-то к 95 рублям за доллар», — сказал он в беседе с журналистами.

Свой прогноз экономист объяснил подготовкой к новогодним праздникам и закупкой импортных товаров.

Ранее Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 87,7 рубля.

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