Экономист Остапкович сообщил, что в августе стоимость доллара превысит 90 рублей

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Москвой 24» спрогнозировал рост курса доллара в августе. По словам эксперта, американская валюта будет стоить более 90 рублей за доллар.
«И мы приблизимся где-то к 95 рублям за доллар», — сказал он в беседе с журналистами.
Свой прогноз экономист объяснил подготовкой к новогодним праздникам и закупкой импортных товаров.
Ранее Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 87,7 рубля.