RT рассказал об успешном применении системы связи «Кузнечик» в боях против ВСУ

Новейшую систему связи «Кузнечик» успешно апробировали в боях против украинских военнослужащих на территории Курской области. О внедрении модернизированных устройств для управления FPV-дронами и другими беспилотными платформами рассказал RT основатель компании «Лаборатория электроники „Гагаринг“ Александр Барашков.

По его словам, новое оборудование усилило боевые свойства ударных БПЛА и помогло нейтрализовать сотни единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью простого и недорогого программного обеспечения «Кузнечика» российская армия также ликвидировала тяжело бронированные модели западного производства, отметил Барашков.

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