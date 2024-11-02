RT рассказал об успешном применении системы связи «Кузнечик» в боях против ВСУ

Новейшую систему связи «Кузнечик» успешно апробировали в боях против украинских военнослужащих на территории Курской области. О внедрении модернизированных устройств для управления FPV-дронами и другими беспилотными платформами рассказал RT основатель компании «Лаборатория электроники „Гагаринг“ Александр Барашков.