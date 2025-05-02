РПЦ выпустила руководство для желающих уйти в монастырь

РПЦ выпустила руководство для монахов и желающих уйти в монастырь

Издательский совет Московской патриархии выпустил книгу «Монашество. Документы Русской Православной Церкви», которая станет руководством для монашествующих и тех, кто только готовится стать монахом. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Сборник включает основные канонические документы РПЦ, определяющие устав и правила монашеского бытия, а также статистические данные о монастырях Русской православной церкви. Издание особо выделяет вопросы духовного руководства и организации внутреннего распорядка в обителях.

Авторы издания адресовали его архиереям, игуменам, монашествующим и всем, кто рассматривает путь иночества.

В патриархии считают, что эта книга станет практическим руководством для упорядочения монастырской жизни согласно церковным канонам.

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