Талантливых детей назвали одержимыми демонами. Причину объяснил священник

Схиигумен Русской православной церкви рассказал, что талантливые с рождения дети могут быть одержимы демонами. Рассуждения священника об этом опубликовали в Telegram-канале «Проповеди схиигумена Гавриила».

Во время воскресной проповеди об апостоле Фоме священник говорил о том, что нельзя безоговорочно доверять всем сверхъестественным явлениям, и давал рекомендации по методам духовной безопасности.

Часть этой речи схиигумен Гавриил посвятил талантливым детям индиго и заявил, что многие из них на самом деле одержимы демонами.

«Огромное количество детей рождаются уже одержимые злыми духами. Они проявляют какие-то сверхъестественные способности. Родители в восторге. <…> Но это не человеческие способности, а способности высших разумов, какими являются падшие ангелы», — сказал он.

В качестве примера священник рассказал историю ученицы шестого класса, которая показала ему свои стихи. Схиигумен отметил, что они написаны слишком хорошо для ребенка — с богатой лексикой, образностью и глубокими переживаниями.

Это насторожило его и он расспросил девочку о том, как ей в таком юном возрасте удалось создать такие произведения. В ответ школьница поделилась, что стихи писала ночью, когда внезапно просыпалась и кто-то якобы начинал ей диктовать эти строчки.