Настоятель храма в Ленинском округе рассказал о традиции празднования Пасхи

Настоятель Преображенского храма в Совхозе имени Ленина Николай Берсенев рассказал о традициях празднования Страстной недели перед Пасхой. Он уточнил, что сейчас наступает самая строгая неделя поста по монастырскому уставу.

Каждый день Страстной недели посвящен определенному событию.

«На Страстной неделе, которая предшествует празднику Пасхи, мы воспоминаем страдания Господу нашего Иисуса Христа. Дни Страстной недели особенные», — рассказал Николай Берсенев.

В понедельник верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, а во вторник — притчу о десяти девах. В среду упоминают предательство Иуды, но самыми главными днями считаются Великие четверг, пятница и суббота.

«В Великий четверг воспоминается установление Великого таинства — Таинства святого причащения. В этот день, утром, служится божественная литургия, и христиане, которые могут прийти на эту литургию, стараются причаститься. Вечером служится утреня Страстных Евангилий. Это богослужение тоже очень важно», — сказал отец Николай.

В пятницу наступает самый скорбный день в христианском календаре — верующие вспоминают мучения Иисуса Христа. В этот день не проводят утренние литургии. Вместо этого выносят Плащаницу и совершают крестный ход.

В субботу, в последний день перед Пасхой, верующие красят яйца и готовят куличи, а потом несут их в храм на освящение.

Настоятель храма Николай упомянул, что в течение Страстной недели едят только хлеб, овощи, фрукты и орехи, а в пятницу голодают в знак скорби. В субботу разрешено употреблять пищу с растительным маслом.