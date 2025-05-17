РПЦ прокомментировала идею налога на бездетность

Русская православная церковь считает, что вместо введения налога на бездетных государству стоит сосредоточиться на поддержке семей с детьми. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам заместителя председателя Синодального отдела по связям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, церковь выступает за систему, при которой семьи получают налоговые льготы, так как они несут дополнительные расходы на воспитание детей. Он подчеркнул, что такое налогообложение будет справедливым и поможет решать демографические вопросы.

Ранее в интернете появилось видео с участием протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Москве. В своем выступлении он высказался за введение небольшого налога на бездетных мужчин, чтобы, по его словам, они были «стигматизированы».

Глава Минкультуры Ольга Любимова посетит церемонию вступления папы римского Льва XIV на престол. Это следует из списка делегаций, опубликованного Ватиканом.