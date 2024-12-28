РПЦ озвучила список запрещенных профессий для священников

Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил документ о светской трудовой деятельности священнослужителей. В нем руководство церкви обозначило, чем нельзя заниматься служителям церкви. Документ опубликовали на официальном сайте РПЦ.

Кем нельзя работать священникам

Священнослужителям запрещено быть правителями, мирскими начальниками, а также нести воинскую службу и участвовать в боевых действиях. Кроме этого, согласно перечню, служители церкви не могут участвовать в сценической деятельности, в том числе в различных вокальных шоу.

Клирикам официально запретили работать официантами и барменами, или кем бы то ни было в питейных и игорных заведениях.

Также в синоде указал, что священники не должны заниматься профессиональным спортом. Такие занятия не получится совмещать со служением церкви, «которое тоже предполагает полную отдачу».

Кем можно работать служителям церкви

Кроме запретов, в документе обозначили профессии, допустимые для служителей церкви. Среди них водители, педагоги, репетиторы, переводчики и художники. Также клирики могут работать врачами, однако им запретили совершать аборты и эвтаназии.

Еще синод разрешил священнослужителям продавать продукты и изделия собственного производства и излишки урожая. Правда, в этом случае решение должен утвердить архиерейский собор.

«Принимая решение о трудовой деятельности на светском поприще, клирик должен помнить о том, что он остается служителем Церкви Господней, соработником у Бога и участником в совершении важнейшего дела — спасения людей во Христе», — напомнили священнослужителям в документе.

Ранее синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Митрополит стал фигурантом кандальной истории с домогательствами.