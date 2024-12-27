Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой». Информацию об этом опубликовали в журнале заседаний Синода на официальном сайте РПЦ в разделе.

«Местом служения владыки (Илариона — прим. ред.) определен храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чешская Республика)», — сказано в сообщении

Из записи в журнале также следует, что вместо Иллариона управлять Будапештско-Венгерской епархией временно будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Летом 2024 года синод временно отстранил митрополита Илариона от всех должностей. Причиной стал скандал: келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах. Иларион назвал эти обвинения беспочвенными.