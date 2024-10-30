РПЦ объяснила нежелание некоторых россиян рожать детей

В РПЦ связали нежелание россиян иметь детей с неумением любить

Россияне зачастую не хотят иметь детей, поскольку не умеют любить. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Конечно, не умеют. Это очень сложно — любить», — заявил он.

Легойда заявил, что в понимании Церкви счастливая семья — это любящие друг друга супруги, у которых есть дети. Он назвал деторождение плодом любви.

При этом представитель Русской православной церкви назвал трагическими ситуации, когда в браке не получается забеременеть.

«Это тоже такой нравственный и серьезный религиозный выбор, как в этом случае муж и жена поступают, если у них нет детей», — добавил Легойда.

Ранее опрос показал, что 2,4% женщин и 3,5% мужчин в России не хотят иметь детей. Это число заметно выросло за последние два года.