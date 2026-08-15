Розыгрыши школьных наборов в соцсетях оказались уловкой мошенников

Мошенники под видом розыгрышей школьных наборов распространяют в соцсетях фишинговые ссылки, чтобы заполучить аккаунты пострадавших. Об этом замруководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская сообщила ТАСС .

«Не менее опасны фальшивые опросы, голосования и „розыгрыши школьных наборов“, ссылки на которые распространяются в чатах и соцсетях. Под видом безобидного голосования у граждан выманивают учетные данные от соцсетей, мессенджеров и даже от „Госуслуг“», — рассказала она.

Кроме того, в интернете перед началом учебного года появились поддельные интернет-магазины школьной формы, учебников и оргтехники. Пожарская сообщила, что их владельцы выманивают платежные данные россиян.

Ранее пресейл-инженер компании «Спикател» Денис Ушаков сообщил о еще одном методе обмана родителей перед 1 сентября. Они предлагают выплаты и просят код для доступа к дневнику.