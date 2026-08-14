Мошенники нацелились на родителей школьников перед 1 сентября

Мошенники под видом школьных служб и порталов начали выманивать деньги у родителей школьников в преддверии 1 сентября. Об этом RT рассказал пресейл-инженер в компании «Спикател» Денис Ушаков.

Он предупредил, что аферисты рассчитывают на доверие родителей к школе и госорганам, а также давят на срочность. В этом году актуальные обманные схемы — создание поддельных электронных дневников и сайтов-двойников образовательных платформ. Аферисты в звонках и письмах сообщают родителям о блокировке дневника, учебного аккаунта или доступа к порталу и советуют его срочно «переактивировать».

«На сайте-двойнике выманивают логин, пароль, данные „Госуслуг“ или смс-код подтверждения, который может дать мошенникам доступ к аккаунту жертвы на „Госуслугах“, — сказал киберэксперт.

Кроме того, злоумышленники могут позвонить или написать под видом сотрудника школы, чтобы попросить назвать код из СМС. Они давят на то, что это якобы нужно для зачисления ребенка в класс или доступа к дневнику. Еще одна обманная схема — предложение оформить «школьную выплату» к 1 сентября.

Ранее техдиректор компании «Стахановец» Сергей Щербаков посоветовал родителям ограничить детям доступ к банковским приложениям.