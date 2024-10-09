Розничными ценами на рыбу возмутились в Совфеде

Высокие цены на рыбу сделали ее недоступной для большинства россиян. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что с необоснованно высокими ценниками сталкиваются в том числе жители Дальнего Востока, где рыболовное хозяйство находится на высоком уровне.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», — привел заявление Матвиенко ТАСС.

Спикер верхней палаты российского парламента добавила, что цены на горбушу в магазинах Дальнего Востока выросли до 270 рублей за килограмм, а за килограмм филе трески начали просить две тысячи рублей.

Матвиенко не исключила, что рост цен связан с большой нагрузкой на предприятия. Она призвала министерство сельского хозяйства и Федеральную антимонопольную службу изучить ситуацию, но не переусердствовать в мерах, чтобы не «душить» рыбный бизнес.

Ранее стало известно о резком росте цен на красную икру. Председатель Рыбного союза Александр Панин в комментарии 360.ru заявил, что это связано со снижением объема вылова лососевых.